Hadise'nin O Ses Türkiye'de Narin için söylediği şarkı tartışma yarattı
Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını söyledi. Ünlü şarkıcının performansı sosyal medyayı ikiye böldü.
Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için 'Sıfır Tolerans'ı söyledi.
Hadise'nin aşk şarkısı olarak bilinen parçayı Narin'e ithaf etmesine sosyal medyada tepki yağdı.
ŞARKI TERCİHİ TARTIŞMA YARATTI
O Ses Türkiye Yılbaşı programı birbirinden ünlü isimlerle ekranlara geldi. Yarışmanın vazgeçilmez jüri üyelerinden biri olan Hadise'nin, Diyarbakır'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için söylediği şarkı gündem oldu.
Vahşice katledilen Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendiren Hadise'nin bu tercihi ise tartışma konusu oldu.
Kimi yurttaşlar şarkı seçimini yanlış bulurken kimileri ise şarkıdan çok etkilendiğini belirtti.
Hadise'nin seslendirdiği "Sıfır Tolerans" şarkısının sözleri ise şu şekilde;
"Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha..."
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