Narin'in köyünün imamının 'grup seks' iddiası yalan çıktı: 'Böyle bir sorgu olmadı'
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetinin yaşandığı Tavşantepe Köyü'nde imam R.K.'nın polis sorgusunda telefonundan grup seks görüntüleri çıktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, soruşturmayı polisin değil jandarmanın yürüttüğünün altını çizdi.
Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınanlar arasında olan, ifadesinden sonra serbest bırakılan köy imamının "telefonunda grup seks videoları tespit edildiği ve polisin bu konuyu imama sorgusunda sorduğu" iddia edildi.
MedyaRadar'ın servis ettiği haberde, "soruşturma kapsamında polis tarafından ifadesi alınan imamın videoları kabul ettiği ve tanıştıkları evli bir çiftin Diyarbakır’a geldikten sonra birlikte olduklarını söylediği" öne sürüldü.
JANDARMA: BÖYLE BİR SORGU OLMADI
Narin’in öldürülmesine ilişkinin soruşturmanın polis değil jandarma tarafından yürütülmesi nedeniyle çelişkiler içeren habere dair jandarma kaynaklarından bilgi alan gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından yaptığı paylaşımda adı geçen imamın böyle bir sorgulamaya tabi tutulmadığını söyledi.
Erdinç, X hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Bu ifadeler doğru değil. Birincisi; soruşturmayı polis değil jandarma yürütüyor. İkincisi; Narin Güran soruşturmasını yürüten Jandarma kaynakları, ‘Hiçbir soruşturmada suç konusu değilse özel hayata ilişkin soru sorulmaz, imam ile ilgili de böyle bir sorgu olmadı. Zaten telefonundan da bu tarz bir video ya da fotoğraf çıkmadı’ dedi.”
Bu ifadeler doğru değil.— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 17, 2024
Birincisi;
soruşturmayı polis değil jandarma yürütüyor.
İkincisi;
Narin Güran soruşturmasını yürüten Jandarma kaynakları, "hiçbir soruşturmada suç konusu değilse özel hayata ilişkin soru sorulmaz, imam ile ilgili de böyle bir sorgu olmadı.
Zaten… pic.twitter.com/wpr7907TTM
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