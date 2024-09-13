Son dakika... Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan serbest kalması sonrası ilk açıklama

Yayınlanma: 13.09.2024 - 15:27

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:07

Sekiz yaşındaki kızı Narin Güran'ın, köyü Tavşantepe'de 'kaybolduktan' 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunması sonrasında gözaltına alınıp dün serbest bırakılan baba Arif Güran, ilk kez açıklama yaptı.

Jandarmanın serbest bıraktığı Narin'in babası, gazetecilere yaptığı açıklamada "İlk ifadem de, ikinci ifadem de, son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır" dedi.

"BEN DE SİZDEN ÖĞRENİYORUM"

Güran şunları söyledi:

- İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. Temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile... Şu an kızımın bir mezarı bile olması...

- Ben de bir şey bilmiyorum. Bana da kimse bir şey söylemiyor. Ben de sizden öğreniyorum. Şüphelendiğim bir şeyler varsa da onu jandarmayla paylaştım. İnanıyorum adalet yerini bulacak.

"HER AKŞAM NAMAZDA YANIMIZDAYDI"

- Nevzat Bahtiyar her akşam namazda yanımızdaydı. Ailemle ilgili çok fazla yorum yapılıyor. İnanıyorum ki devlet ortaya çıkaracak.

- Oğlum bir daha yakalanır bir daha alınır bir daha bırakılır. Devletin bileceği iş. Netice olarak bu soruşturmanın savcılarımızın başarılı gitmesi için ne gerekiyorsa yapılır. Bu normal bir durum değil.

- İlk ifadem de, ikinci ifadem de, son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır.

"FENOMENLER NEMALANMASIN"

- Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum...

- Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır, Allah onlardan razı olsun.