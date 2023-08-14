Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin görevine döndü

Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:17

Güncelleme: 14.08.2023 - 15:17

Geçen hafta katıldığı bir canlı yayın sırasında geçirdiği ani rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin görevine alkışlarla ve çiçeklerle döndü. Belediye binası önünde kurum personeli tarafından karşılanan Başkan Engin, geçmiş olsun dileklerini ileten mesai arkadaşlarına tek tek teşekkür etti, onlarla bol bol sohbet etti. Daha sonra Başkanlık makamına geçen Başkan Engin, burada belediye personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN ENGİN’DEN TEŞEKKÜR

Kısa bir tedavi sürecinin ardından yeniden görevine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Çok şükür ki bu rahatsızlık sürecini sağlık çalışanlarımızın özverisi ve vatandaşlarımızın dualarıyla kısa sürede atlattık. Geçirdiğim bu ani rahatsızlık sebebiyle desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçardaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Valimize, Milletvekillerimize, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, 30 İlçe Belediye Başkanımıza, İzmir İl Emniyet Müdürümüze, Kaymakamlarımıza, CHP Ailemizin her bir ferdine, parti ayırt etmeksizin tüm partilerin il-ilçe yöneticilerine ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Yeniden sağlığıma kavuşmam da büyük emeği olan İl Sağlık Müdürümüze, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Personeline, Medicana International İzmir Hastanesi ve çalışanlarına, doktorlarımıza ve hemşirelerimize şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü de sosyal medyadan mesaj gönderen, telefonla arayıp soran vatandaşlarımıza ediyorum. Kısa bir tedavi sürecinin ardından tekrar bir arada olacağız demiştik. Yurttaşlarımızın dualarıyla yeniden bir aradayız, görevimizin başındayız. Mesai arkadaşlarımızla birlikte Narlıdere’miz ve vatandaşlarımız için üretmeye, çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.