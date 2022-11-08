Narlıdere Huzurevi sakinleri ‘titriyoruz’ diye isyan etti: Kaloriferleri yakmak yerine battaniye dağıtıldı

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kaloriferlerin yakılmamasından dolayı üşüyen yaşları 70 ile 90 arasında değişen huzurevi sakinleri isyan etti.

1000’e yakın 70 yaş üzere yaşlının kaldığı Narlıdere Huzurevi’nde iddiaya göre, özellikle havaların gece soğuk olması nedeniyle huzurevi sakinleri yönetimden kaloriferleri yakmasını istedi. Ancak, yönetim havaların daha soğuk olmadığını belirterek olumsuz yanıt verdi. Şikâyetler çoğalınca bu kez daha kalın bir battaniye dağıttı.

"ISITICI BİLE ALINMADI"

Huzurevinde kalan 89 yaşındaki annesini ziyarete giden Oğuz Müftüoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Annem iki kat giyinerek ve çift battaniye ile oturduğunu gördüm. Ben annemin odasına ısıtıcı getirdim ama odaya koymadılar. Defalarca sözlü ve yazılı müracaata rağmen ısıtıcı alınmadı. O insanlar orada paraları ile kalıyor ve bakıma muhtaç. Üstelik yaşları olduğu için daha çok üşüyorlar. Kasımın ortasında neden kaloriferler çalıştırılmıyor.”

Diğer yandan, huzurevi sakinlerinin odalarının kilitlendiği ve yemeklerin iyi olmadığı yönünde bakanlık, valilik ve huzurevi yönetimine şikâyet dilekçesi verildiği öğrenildi.