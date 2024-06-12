Narlıdere'de orman yangını: Müdahale sürüyor!
Narlıdere'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde orman yangını başladı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına havadan ve karadan müdahalenin başladığını duyurdu.
OGM'den yapılan açıklamada, Narlıdere İlçesi Mezarlık üzerinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 4 dozer ile müdahale edildiği bildirildi.
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