Narlıdere'de orman yangını: Müdahale sürüyor!

Narlıdere'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:57
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde orman yangını başladı. 

Orman Genel Müdürlüğü, yangına havadan ve karadan müdahalenin başladığını duyurdu. 

OGM'den yapılan açıklamada, Narlıdere İlçesi Mezarlık üzerinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 4 dozer ile müdahale edildiği bildirildi. 


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