Bağımsız Beşiktaş Adayı Nasuh Mahruki Cumhuriyet TV'de! 'Rol model olacağız'

Yerel seçime günler kaldı. Adaylar, uzun bir kampanya sürecini geride bıraktı. Yerel seçim sürecini Cumhuriyet TV’ye anlatan Nasuh Mahruki, “Beşiktaş çok rahat afete dayanıklı hale gelebilir” dedi.

İrem Karataş
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:24
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31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kaldı. Türkiye bu hafta sonu sandığa gidecek. 

Yerel seçim gündemine ilişkin Cumhuriyet TV yayınına katılan Nasuh Mahruki, CHP'den Beşiktaş belediye başkanı aday adayı olmuş, aday gösterilmemesi üzerine seçimlere bağımsız olarak girme kararı almıştı. Türkiye'nin AKUT kurucusu ve lideri yaptığı süreçte yakından tanıdığı Mahruki, Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk olarak da biliniyor. 

BEŞİKTAŞ'TA SOSYOKÜLTÜREL YAPI DEĞİŞİYOR!

Cumhuriyet TV yayınında kampanya sürecini anlatan Nasuh Mahruki, bağımsız aday olduğu Beşiktaş’ın deprem riski taşıyan ilçelerden biri olduğunu söyledi. Beşiktaş’ı afete hazırlamanın çok zor olmadığını belirten Mahruki, şunları söyledi:

“En önemli şey belediyecilikte açık ve şeffaf bir yönetim anlayışına geçmek. Arka planda yapılan hiçbir şey olmamalı. Devasa bir rant var, Beşiktaş’tan daha değerli arsa değeri olan ilçe dünyada bile sayılıdır. Siyasetçilerle anlaşan inşaat sektörü imar planlarında değişiklik yaparak çok katlı yapılar inşa ediyor. 4 kat izin olan yere 5 kat izin verip yurttaşı zorlamadan maliyetsiz binayı yenilemiyorsunuz ama 40-50 kata izin veriyorsunuz. Hem devasa para kazanıyorlar hem de oraya başka bir sosyokültürel yapı geliyor.”

"BEŞİKTAŞLI TUTUNAMAZ HALE GELDİ"

Beşiktaş’ın yerli halkının tutunamaz hale geldiğini söyleyen Mahruki, halkın göç etmeye zorlandığını ve göç edenlerin yerine Arap sermayesinin yerleştiğini belirtti.

Beşiktaş’ta bulunan rantı Beşiktaşlılar için kullanmak gerektiğine dikkat çeken Mahruki, “Beşiktaş kuşaklardır kent soylu olan ailelerden oluşuyor. Kente bağlılıkları ve aidiyetleri çok fazla. Beşiktaş çok rahat afete dayanıklı hale getirilebilir. Bazı yerlerde ada bazlı yerinde dönüşüm yapılarak, otopark ve trafik sorunu çözülebilir. Hayalimiz Beşiktaş’ın her şeyine dokunmak. Tarihine, kültürüne, doğasına, insanına… Orada ortaya koyacağımız işlerle rol model olmak istiyoruz. Türkiye’de belediyecilik dönüştürülmelidir” ifadelerini kullandı. 

"SORUNUN ETRAFINDAN DOLANMAYACAĞIZ"

İlk 6 ayda stratejik bir planlama yapılması gerektiğini aktaran Mahruki, “Mevcut durum tespiti, aciliyetler, öncelikler belirlendikten sonra çalışmaya başlayacağız. Rant odaklı değil hizmet odaklı kaynak kullanımı yapılmalı. Doğrudan demokrasi kaynaklarını işleteceğiz. En liyakatli en birikimli kadrolarla çalışacağız. Bir sorun varsa tüm paydaşları ile masaya oturacağız. Hiçbir problemin etrafından dolanmayacağız üzerine gideceğiz” diye konuştu. 


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