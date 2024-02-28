Rıza Akpolat’tan Nasuh Mahruki iddiası... ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’

Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:14

Güncelleme: 28.02.2024 - 15:17

Beşiktaş’ın mevcut belediye başkanı ve CHP’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

5 yıllık belediye başkanlığı sürecini başarılı geçirdiğini söyleyen Akpolat, yaptığı çalışmaları anlattı.

Akpolat toplantıda CHP tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmediği için seçime bağımsız giren AKUT kurucusu Nasuh Mahruki’ye ilişkin sorulan sorulara da yanıt verdi.

Akpolat, CHP’li bazı isimlerin Nasuh Mahruki’ye çalışıp çalışmadığı sorusu üzerine, “Araştırmalarımızı yapıyoruz. Eğer bir parti üyesi Cumhuriyet Halk Partisi adayının dışında başka bir adaya çalışırsa, parti tüzüğü açısından parti suçudur ve partiden ihraç edilir” dedi.

"BİZZAT KENDİM TEKLİF ETTİM"

Mahruki’nin partiye yönelik eleştirilerine de yanıt veren Akpolat, ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’ diyerek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda İçişleri Bakanı’nın Engin Özkoç olacağını söyleyen Akpolat, “Nasuh Mahruki’nin AFAD'ın başına geçirilmesi için talebimizi iletmemi istedi. Ben de bizzat belediyeye çağırarak bu teklifi ilettim. Düşünmek için süre istedi, daha sonra ise gelip 'Ben AFAD'ı yönetemem, ama Afet İşleri Bakanlığı kurulur ise ben bakan olurum’ dedi. Bunu burada ilk kez açıklıyorum” diye konuştu.

"TUTARSIZLIK VAR"

Mahruki’nin bir canlı yayında kendisine yönelik olarak ‘müteahhitten belediye başkanı olmaz’ sözlerine de yanıt veren Akpolat, “O zaman İmamoğlu’nu neden destekliyorum diyorsun. Kendisi de müteahhit. Tutarsızlıklar var. Keşke yapacağı projeleri anlatsa” ifadelerini kullandı.