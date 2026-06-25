NATO açıkladı: Akreditasyon yasağından iktidar mı sorumlu?

NATO Basın Sözcüsü Allison Hart, NATO etkinliklerine akreditasyon hakkında bir açıklama yayımladı.

NATO, Cumhuriyet de dahil olmak üzere iktidar çizgisinde yayın yapmayan pek çok basın yayın kuruluşunun 7-8 Temmuz'da Ankara’da gerçekleşecek liderler zirvesini izleme talebini reddetmiş; bu durum tepki çekmişti.

'TÜRKİYE' VURGUSU

Hart, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“NATO'nun büyük etkinlikler için uzun süredir uyguladığı medya akreditasyon prosedürleri bulunmaktadır. NATO Genel Merkezi dışında düzenlenen zirveler ve bakanlar toplantıları için NATO, toplantı alanına erişimi sağlamak amacıyla ev sahibi ülkenin kendi ülkesinden gazeteciler hakkında değerlendirmeler yapmasına güvenmektedir. Ankara'daki NATO Zirvesi için akreditasyon konusunda Türk yetkililerle temas halindeyiz. Medyanın büyük etkinliklere bizzat katılabilmesi NATO için çok önemlidir.”

Medya kuruluşlarına yönelik yasak kararının ardından kamuoyunda dile getirilen “Bu kurumlar Türk makamları tarafından mı engellendi” sorusuna yanıt aranırken NATO'nun söz konusu açıklaması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Gazetemizin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ve Ankara Muhabirimiz Batu Bozkürk’ün, Temmuz ayında Ankara’da gerçekleşecek NATO liderler zirvesine akreditasyon talebi reddedilmişti.

NATO Stratejik İletişim Ofisi’ne bağlı NATO Akreditasyon tarafından e-posta yoluyla duyurulan ret kararında, şunlar kaydedilmişti:

“Ankara’da gerçekleşecek zirveyi takip etmek amacıyla yaptığınız başvuru için teşekkür ederiz. Üzülerek belirtiyorum ki, medya akreditasyon talebiniz bu sefer karşılanamıyor. Nihai olan bu kararın gerekçelerini açıklayamıyorum. Toplantının kamuya açık bölümlerini NATO web sitesinden takip edebilir ve NATO’nun çalışmalarıyla ilgili sorularınız için web sitemizdeki form üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.”

Öte yandan ret kararı verilen kurumlar arasında Medyascope, Halk TV, Sözcü, ANKA Haber Ajansı, Nefes, İlke TV ve T24 de bulunuyor.