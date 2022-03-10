NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

AA
10 Mart 2022 Perşembe, 13:06
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor
Abone Ol google-news

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler