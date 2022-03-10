NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.
Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.
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