Türkiye, NATO’nun en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Peki, NATO Türkiye toplantısı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 NATO Zirvesi nerede yapılacak?

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türkiye, NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD-İsrail ve İran savaşıyla daha kritik öneme sahip olan NATO 2026 yılı liderler zirvesi 7–8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da yapılan zirveden sonra ikinci kez ev sahibi olacak.