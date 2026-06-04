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e-Okul ne zaman kapanacak? MEB 2025- 2026 ikinci dönem not ve devamsızlık bilgisi kapandı mı?

e-Okul ne zaman kapanacak? MEB 2025- 2026 ikinci dönem not ve devamsızlık bilgisi kapandı mı?

4.06.2026 14:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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e-Okul ne zaman kapanacak? MEB 2025- 2026 ikinci dönem not ve devamsızlık bilgisi kapandı mı?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler e-Okul sisteminin kapanacağı tarihe ilişkin bilgileri merakla takip ediyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? MEB 2025- 2026 ikinci dönem not ve devamsızlık bilgisi kapandı mı?
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2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte e-Okul VBS sistemi, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. Not ve devamsızlık bilgilerine erişim sağlamak isteyenler, sistemin kapanacağı tarihe ilişkin detayları merak ediyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? MEB 2025- 2026 ikinci dönem not ve devamsızlık bilgisi kapandı mı? İşte ayrıntılar...

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E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin e-Okul üzerinden not ve devamsızlık girişlerini karne gününden birkaç gün önce tamamlaması gerekiyor. Bu yıl karne günü 26 Haziran 2026 olarak belirlenirken, not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 25 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

Dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreci nedeniyle öğretmenlerin işlemlerini bu tarihe kadar tamamlaması gerekirken, öğrenciler ve veliler karne gününe kadar e-Okul üzerinden not ve devamsızlık bilgilerini görüntülemeye devam edebilecek.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “eokul.meb.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme giriş yapıldığında “Veli Bilgilendirme Sistemi” bölümüne tıklanarak e-Devlet giriş ekranına yönlendirme yapılıyor. Ardından T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme erişim sağlanabiliyor.

İlgili Konular: #milli eğitim bakanlığı #MEB #e-Okul

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