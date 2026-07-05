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NATO’ya Hayır Koordinasyonu’ndan Kadıköy’de eylem çağrısı

NATO’ya Hayır Koordinasyonu’ndan Kadıköy’de eylem çağrısı

5.07.2026 13:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO’ya Hayır Koordinasyonu’ndan Kadıköy’de eylem çağrısı

NATO’ya Hayır Koordinasyonu, İstanbul’da bugün düzenlenecek yürüyüş için çağrı yaptı. “İstenmiyorsunuz, NATO’ya karşı yürüyoruz” sloganıyla yapılacak eylem Kadıköy’de başlayacak.
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NATO'ya Hayır Koordinasyonu, "İstenmiyorsunuz, NATO'ya karşı yürüyoruz" sloganıyla İstanbul'da eylem çağrısında bulundu.

Eylem, bugün (5 Temmuz Pazar) saat 19.00'da yapılacak. Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplanacak kitle, iskeleye yürüyecek. Yürüyüşün ardından 19.30'da açıklama yapılacak.

Koordinasyon'un sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Trump’a, NATO’ya ve emperyalist savaş planlarının ülkemizde yapılmasına karşı sesimizi büyütüyoruz. Ankara’da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi’ne karşı hep beraber yürüyoruz" denildi.

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