Cumhuriyet Gazetesi Logo
NATO Zirvesi öncesi Ankara'da 4 binden fazla kişi gözaltına alındı

NATO Zirvesi öncesi Ankara'da 4 binden fazla kişi gözaltına alındı

3.07.2026 09:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
NATO Zirvesi öncesi Ankara'da 4 binden fazla kişi gözaltına alındı

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle kentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen uygulamalarda 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulanırken, 4 binden fazla aranan kişi gözaltına alındı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Zirve nedeniyle yaklaşık üç aydır sürdürülen uygulamalarda binlerce polis görev aldı.

4 Nisan -1 Temmuz tarihlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerince, il genelindeki kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

Çalışmalarda halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile umuma açık iş yerleri denetlendi, birçok noktada kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi.

Denetimlerde aranan 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Ankara #gözaltı #NATO Liderler Zirvesi #tedbir

İlgili Haberler

Ankara Valiliği açıkladı: NATO Zirvesi öncesi yeni kısıtlamalar
Ankara Valiliği açıkladı: NATO Zirvesi öncesi yeni kısıtlamalar Ankara Valiliği, NATO tedbirleri kapsamında; yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16.00'dan 10 Temmuz saat 10.00'a kadar şehir içine girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Öte yandan çok sayıda yol trafiğe kapatılacak ve belirli güzergâhlarda motokurye faaliyetlerine izin verilmeyecek.
Ankara'da 'kırmızı' alarm... İçişleri Bakanı Çiftçi 'NATO Zirvesi' tedbirlerini duyurdu: 56 bin 288 personel görev yapacak
Ankara'da 'kırmızı' alarm... İçişleri Bakanı Çiftçi 'NATO Zirvesi' tedbirlerini duyurdu: 56 bin 288 personel görev yapacak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 56 bin 288 personelin görev yapacağını bildirdi. Alınan güvenlik tedbirlerinin vatandaşların günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek şekilde planlandığını belirten Çiftçi, "Trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır" dedi.
Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri: Motokurye, scooter ve ağır tonajlı araçlara yasak
Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri: Motokurye, scooter ve ağır tonajlı araçlara yasak Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. Motokuryeler ve scooterların belirli güzergahlarda kullanımı yasaklanırken, ağır tonajlı araçların kente girişine de geçici kısıtlama getirildi.