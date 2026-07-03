NATO Zirvesi öncesi Ankara'da 4 binden fazla kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Zirve nedeniyle yaklaşık üç aydır sürdürülen uygulamalarda binlerce polis görev aldı.

4 Nisan -1 Temmuz tarihlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerince, il genelindeki kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

Çalışmalarda halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile umuma açık iş yerleri denetlendi, birçok noktada kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi.

Denetimlerde aranan 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.