NATO zirvesi öncesi Ankara'da 'Macron' hazırlığı: Parklar kapatılıyor, gecekondular panellerle gizleniyor

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, kamusal günlük yaşam alanlarına yönelik kısıtlamalar ve kentsel müdahaleler devam ediyor. Zirveye katılacak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah koşusu yapabilmesi için başkentin önemli yeşil alanlarının Ankaralılara kapatılacağı öğrenilirken, protokol güzergâhındaki bazı evlerin önü de "görüntü kirliliği" gerekçesiyle panellerle gizlendi.

KAMUSAL ALANLAR MACRON İÇİN KAPATILIYOR

Sözcü’nün haberine göre, gittiği ülkelerde sabah koşularını aksatmayan Macron için Ankara’da Botanik Parkı ve Dikmen Vadisi alternatif güzergâhlar olarak belirlendi. 'Güvenlik gerekçesiyle' Macron’un koştuğu saatlerde bu parkların Ankaralıların kullanımına tamamen kapatılacağı öne sürüldü. Hangi parkın kullanılacağı henüz netleşmezken, Gölbaşı’ndaki Eymir Gölü de alternatifler arasında yer aldı.

GECEKONDULARA PANELLİ "GÖRÜNTÜ" SANSÜRÜ

Kentteki müdahaleler kısıtlamalarla sınırlı kalmıyor. Zirve heyetlerinin geçiş yapacağı güzergâhlarda acil peyzaj ve asfalt çalışmaları yürütülürken, yol üstünde bulunan bazı gecekonduların önü "görüntü kirliliği" muamelesi gösterilerek plakalarla ve panellerle kapatıldı.

KENT GENELİNDE ABLUKA

32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve nedeniyle Ankara genelinde yoğun bir güvenlik ve konaklama ablukası yaşanıyor. Yaklaşık 9 bin kişinin katılması beklenen organizasyon için heyetlere 4 ve 5 yıldızlı 70 otel tahsis edildi. İlk kez Türkiye’ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni büyükelçilik binasında ya da Çankaya’daki rezidansta kalacağı belirtilirken, ABD heyeti için 5 yıldızlı bir otel tamamen ayrıldı.

AKP'DEN ELEŞTİRİLERE "MİSAFİRPERVERLİK" SAVUNMASI

Kentteki ablukaya yönelik tepkiler TBMM Genel Kurulu’na da yansıdı. CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un zirve nedeniyle kentte uygulanacak kısıtlamaları ve yasakları sert dille eleştirmesinin ardından iktidar kanadından savunma gecikmedi. Eleştirilere yanıt veren TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, tepki çeken önlemlerin günlük siyasi tartışmaların ötesinde bir "devlet sorumluluğu" olduğunu iddia etti.

Tipioğlu, kısıtlamaların mevzuata uygun ve amaç odaklı olduğunu savunarak, kamusal alan kısıtlamaları için "Türkiye, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yaparken herkesin güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Bu yaklaşım devlet sorumluluğumuzun yanında milletimizin köklü misafirperverlik anlayışının da tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Ankara genelindeki "sıkıyönetim" ve "olağanüstü hal" eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Tipioğlu, "Ülkemizde ne sıkıyönetim ne de olağanüstü hal vardır. Alınan tedbirler mevzuatın kamu otoritesine verdiği yetkiler çerçevesinde süreli ve amaç odaklıdır. Bütün dünyada buna benzer uygulamalar görülmektedir. NATO zirveleri, G7, G20 toplantıları ve uluslararası toplantılarda ev sahibi ülkeler, güvenlik önlemlerini artırmakta, belirli bölgelere geçici düzenlemeler yapabilmektedirler. Türkiye'nin de yaptığı farklı bir şey değildir" iddiasında bulundu.

SANCHEZ KATILMAYACAK

Zirvede AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB Konsey Başkanı Antonio Costa ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yer alacak. Buna karşın, eşi Begona Gomez hakkındaki soruşturma nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'ya gelmeyecek. İstifa eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer da zirvede yer almayacak. İç siyasi kriz yaşayan Çekya’nın Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in yerine ise Başbakan Andrej Babiš’in zirveye katılacak.