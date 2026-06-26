NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınmışlardı... 49 kişi daha adliyeye sevk edildi

Başkentte 7-8 Temmuz tarihlerinde 36'ncısı düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin adliyeye sevkleri sürüyor.

Gözaltındaki 90 kişiden 49’unun adli işlemleri başladı. Bu kişilerden 23’ünün IŞİD üyesi olduğu belirtildi. Kalan 41 kişinin ise, gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

225 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Haziran’da polis ve jandarma ekiplerince birçok adrese şafak operasyonu düzenlenmişti. Operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 241 kişiden 225’i gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 129’u dün adliyeye sevk edilmiş, 6 kişi ise mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.

103 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan, ÇHD üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra’nın da aralarında bulunduğu 103 kişi tutuklanmıştı. 26 kişi de, ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.