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NATO zirvesi öncesi, Trump'ın kalacağı otelin yakınında korkutan yangın

NATO zirvesi öncesi, Trump'ın kalacağı otelin yakınında korkutan yangın

3.07.2026 23:11:00
Güncellenme:
DHA
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NATO zirvesi öncesi, Trump'ın kalacağı otelin yakınında korkutan yangın

NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacak JW Marriot Otel'in yakınındaki YDA Center'da yangın çıktı. YDA Center'ın satış ofisinde çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alınırken Söğütözü Metrosu geçici olarak kapatıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya ilçesindeki YDA Center satış ofisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. ABB'den yapılan açıklamada, Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki YDA Center satış ofisindeki yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ifade edildi. Ekiplerin satış ofisinin asma katında çıkan yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi. Bu arada, yangın nedeniyle oluşan dumanın metro istasyonu alanına ulaşması üzerine Söğütözü Metro İstasyonu'nun geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

İlgili Konular: #NATO #Trump