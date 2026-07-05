NATO zirvesi öncesi yeni 'Turkuaz' operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından 'Operasyon Turkuaz' adı altında yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kent genelinde denetimlerini artıran ekipler, silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 46 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.