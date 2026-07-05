Cumhuriyet Gazetesi Logo
NATO zirvesi öncesi yeni 'Turkuaz' operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı

NATO zirvesi öncesi yeni 'Turkuaz' operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı

5.07.2026 09:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
NATO zirvesi öncesi yeni 'Turkuaz' operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yapılan ve 'Turkuaz' adı verilen operasyonlar kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 kişi daha gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından 'Operasyon Turkuaz' adı altında yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kent genelinde denetimlerini artıran ekipler, silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 46 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

İlgili Konular: #NATO zirvesi

İlgili Haberler

Ankara’da NATO gözaltıları sürüyor: 2 ÇHD üyesi öğrenciye gözaltı
Ankara’da NATO gözaltıları sürüyor: 2 ÇHD üyesi öğrenciye gözaltı Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), hukuk öğrencileri Boran Işıldak ile Burhan Can'ın NATO Zirvesi öncesinde Ankara'nın Tuzluçayır Mahallesi'nde gözaltına alındığını duyurdu. Dernek, öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
NATO Zirvesi'nde liderlerin kullanacağı yollarda güvenlik kontrolleri yapılıyor
NATO Zirvesi'nde liderlerin kullanacağı yollarda güvenlik kontrolleri yapılıyor Sayılı günlerin kaldığı Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında liderlerin kullanacağı güzergahlarda güvenlik kontrolleri arttırıldı. Zirve kapsamında Ankara'da 56 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak.
DİSK Başkanı Çerkezoğlu: ‘NATO Zirvesi için Ankara'da ilan edilen yasaklar kabul edilemez’
DİSK Başkanı Çerkezoğlu: ‘NATO Zirvesi için Ankara'da ilan edilen yasaklar kabul edilemez’ DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek, Ankara'da ilan edilen yasaklar ve kısıtlamalar, haksız gözaltılar ve tutuklamalar hiçbir şekilde kabul edilemez. Demokratik özgürlüklerin ve sendikal hakların eksiksiz biçimde korunması gerekliliğinin altını tekrar tekrar çiziyoruz” dedi.