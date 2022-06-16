NATO'dan Türkiye'nin mahsur kalan tahılın Ukrayna'dan çıkartılmasına yönelik çabasına övgü
NATO Genel Sekreteri, mahsur kalmış tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için gösterdiği çabadan dolayı Türkiye'yi övdü.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum" dedi.
Stoltenberg, Brüksel'deki ana karargahta gerçekleştirilen Savunma Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Savunma bakanlarının 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi için hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Stoltenberg, "Madrid Zirvesinin, daha güçlü caydırıcılık ve savunma, Ukrayna ve risk altındaki diğer ortaklar için sürekli destek konuları açısından dönüştürücü nitelikte bir zirve olacağından eminim" dedi.
Zirvede yeni Stratejik Konsept'in kabul edileceğini, Rusya ve diğer yükselen tehditlere karşı pozisyon belirleneceğini ve bu anlamda Çin'in de ilk kez dahil edileceğini vurgulayan Stoltenberg, Asya-Pasifik ülkelerinin liderlerinin de katılımcılar arasında yer alacağını belirtti.
Stoltenberg, daha adil yük paylaşımı, kaynak sağlama konularının da ele alınacağını, Finlandiya ve İsveç'in tarihi başvurularının da görüşülecek konulardan olacağını dile getirdi.
Bakanların Ukrayna'yı daha uzun vadeli şekilde desteklemeyi konuştuklarını aktaran Stoltenberg, "NATO kapsamlı destek paketini" devreye koyacaklarını söyledi.
'TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUM'
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmeye değinerek, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum" diye konuştu.
Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalıştıklarını yineleyen Stoltenberg, "Türkiye'nin 'evet' demesini, Finlandiya ve İsveç'i yeni üyeler olarak kabul etmesini sağlayacak şekilde Türkiye'nin endişelerini nasıl ele alabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin de NATO'nun açık kapı politikasından yana olduğunun altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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