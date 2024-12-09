Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü
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ANKA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 01:04

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesi sonrası NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile görüştü.  

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmelerde Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 


Etiketler: #Metin Gürak #NATO #suriye

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