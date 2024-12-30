Navigasyon kurbanı oldular: Mahsur kaldılar!
Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı köyü ormanlık alanında, navigasyonun götürdüğü yolu takip edince araçları çamura saplanan 3 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yalova’dan Bursa’nın Orhangazi ilçesine giderken navigasyon kullananlar dağ yoluna girdi.
Burada Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı köyü ormanlık alanında araçları çamura saplanan yurttaşlar 112’den yardım talebinde bulundu.
Bölgeye sevk edilen Yalova AFAD ve jandarma ekipleri yurttaşlara ulaştı.
Hamzalı köyünden gelen traktör vasıtasıyla araç saplandığı çamurdan çıkartıldı.
Yapılan kontrollerin ardından mahsur kalanlar yollarına devam etti.
Etiketler: #Bursa #Mahsur #Navigasyon
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