Nazi soykırımına uğrayan Romanlar Konak’ta anıldı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:37

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Roman Birliği Platformu’nun Nazi Almanyası’nda katledilen Romanları anmak için gerçekleştirdiği basın açıklamasına katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Başkan Batur’un yanı sıra Konak Belediyesi önceki dönem Başkanı Sema Pekdaş, Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP İzmir İl ve İlçe yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, Roman dernekleri ve sivil toplum örgütleri ile muhtarlar katıldı. Nazi terörünün 78 yıl önce katlettiği on binlerce Romanın anısına denize kırmızı karanfiller bırakıldı.

BATUR: KARDEŞİNİZ, ABİNİZ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya'daki Auschwitz kampında bir günde 3 bin Romanın katledilerek soykırıma uğradığı 2 Ağustos 1944’ün insanlık tarihinin yüz karası günlerinden biri olduğunu vurguladı. Savaşın soykırım günlerinde çocuğu, kadını, erkeği binlerce Romanın katledildiğini söyleyen Batur, bu acının dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmamasını diledi. Roman nüfusunun en yoğun olarak Konak’ta bulunduğuna dikkat çeken Batur, “Roman kardeşlerimizin en fazla yaşadığı ilçe olarak, Konak Belediyesi olarak özellikle Roman derneklerimizle, Roman platformuyla yeni bir anlayışla yola çıktık. Üzerinde önemle durduğumuz konular, çocuklarımızın eğitimi, gençlerimizin istihdamı ve vatandaşlarımızın mesken problemi. Bu konularda yaşanan sıkıntıların çözülmesi noktasında da elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemizle, platform üyelerimizle, mahallelerimizde hizmet üretmeye çalışan sevgili muhtarlarımızla bu işin üstesinden gelmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi. Roman vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Batur, “Ben Roman vatandaşlarımızın dostu, kardeşi, abisi olmaktan gurur duyuyorum; Konak’ta beraber yol yürümek benim için ayrı bir onurdur. Roman toplumunun çok daha rahat koşullarda hayatlarını sürdürmesini sağlayacağız” diye konuştu.

YANGİR: EĞİTİM EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ

Konak Belediyesi Meclis Üyesi ve Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği Başkanı Ali Yangir de eğitim vurgusu yaptı ve “En büyük eksiğimiz eğitim. Bizim yerelde ve genelde Roman toplumuna daha çok destek verilmesi gerekiyor” dedi. Roman mahalleleri uyuşturucu ateşi ile yanıyor” dedi.

Ege Mahallesi Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Tamer Yetişir ise 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan zulmün zamanla ayrımcılığa dönüştüğünü ifade ederek, “Avrupa Birliği Temel Haklar Azınlık Raporu’na göre Romanların yüzde 80’ini fakirlik riski altında yaşıyor. Romanlara uygulanan zulüm 1933 yılında başladı. Bu zulüm zamanla ayrımcılık şekline dönüştü” ifadelerini kullandı.

İzmir Roman Birliği Platformu adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Heptepe konuşmasında “Bundan sonra Roman topluluğu acısıyla, yasıyla, matemiyle, kardeşçe yaşamasıyla, etnik köken ayırt etmeksizin yaşamak istiyoruz. Bundan sonra soykırım olmaz diye umuyoruz. Değişen dünyada biz varız” sözlerine yer verdi.