Nazilli Belediyesi'ne Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı... Yurttaşlar tepki gösterdi!

Aydın’da Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın İYİ Parti’den AKP’ye geçmesinin tartışmaları sürerken belediye binasına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı. Yurttaşlar Özcan’a “Hakkımızı helal etmiyoruz” diye tepki gösterdi.

İZMİR / Cumhuriyet
28 Kasım 2022 Pazartesi, 16:48
Nazilli Belediyesi'ne Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı... Yurttaşlar tepki gösterdi!
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İYİ Parti’de AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a 13:30’da yapılacak karşılama töreni öncesi belediye binasına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı bayrak asıldı.

Belediye binası önüne gelen Özcan'a yurttaşlar “Hakkımızı helal etmiyoruz” diye gösterdi.

AKP'li Özcan’ın tepkilere kayıtsız kaldığı gözlenirken görevliler yurttaşları uzaklaştırmaya çalıştı.


Kürşat Engin Özcan nazilli

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