Nazilli'de operasyon: Otomobilden 4 'tarihi eser' çıktı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde KOM Büro Amirliği ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda 4 adet tarihi eser niteliğinde heykel ve obje ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Büro Amirliği ekiplerince ilçede ikamet eden T.A. isimli şahsın aracında yapılan aramada 4 adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve obje ele geçirildi.
Konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: #aydın #tarihi eser
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