Polis düğmeye bastı... Aydın'da 'tefecilik' operasyonu: 3 gözaltı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; senet, banka kartı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polis düğmeye bastı... Aydın'da 'tefecilik' operasyonu: 3 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:53

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Nazilli KOM Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda vatandaşlara borç para vererek tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 5 adet senet, banka kartları, hesap cüzdanı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #aydın #polis

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