Aydın'da feci kaza: Olay yerinde can verdiler
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktöre saplandığı feci kazada, motosiklette bulunan 2 üniversite öğrencisi ile traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Söke-Koçarlı Karayolu Çakırbeyli Mahallesi girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Selim Ateş idaresindeki motosiklet, Mesut Küçük idaresindeki traktöre saplandı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi Selim Ateş, traktör sürücüsü Mesut Küçük ve motosiklette yolcu olarak bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Sıla Karabacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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