Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda araç içerisine gizlenmiş 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ortak yapılan operasyonda Nazilli’de durumundan şüphelenilen bir araç ekiplerce yakın takibe alındı.
İlçe girişinde ekipler tarafından durdurulan araçta bulunan bir kişi kısa sürede etkisiz hale getirildi. Araç içerisinde yapılan aramada 3 ayrı yere gizlenmiş toplam 200 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde geçirildi.
1 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan zehir taciri L.Ç bugün çıkarıldığı mahkeme sonucunda Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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