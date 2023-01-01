Nazilli'deki patlamada tutuklu sayısı 4'e yükseldi

01 Ocak 2023 Pazar, 21:13

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda tüp değişimi sırasında meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamada tutuklu sayısı yükseldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından aralarında 2'si iş yeri sahibi, tüp gaz bayisi ve işletme çalışanı olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. İşletme sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile çalışanlar Ş.G., Z.A., N.A. ve tüp gaz firmasının sahibi Ali Bayrak, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi hakimin karşısına çıktı. Çalışanlardan Ş.G., Z.A., N.A., serbest bırakılırken iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz, Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Bayrak dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavileri tamamlanan ve haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişiden O.S, M.B. ve H.P., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün hakim karşısına çıktı. Tüp değiştirmek için Ali Bayrak ile restorana birlikte geldiği öğrenilen H.P tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'inin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.