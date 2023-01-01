Eski hakem Fırat Aydınus'tan yabancı hakem önerisi

01 Ocak 2023 Pazar, 11:50

Eski hakem Fırat Aydınus, Hürriyet'teki yazısında 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmesi gerektiğini söyledi.

Aydınus, yazısında, "TFF’nin 8 Ocak’taki maçı bir defalığına da olsa yerlilere vermemesi daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

"PEK ÇOK OLUMSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇERSİNİZ"

Derbi tarihi yaklaştıkça gerilimin arttığını kaydeden Aydınus, "30 yıl hakemlik yapan biri olarak yabancı hakemle ilgili böyle bir tavsiyede bulunmak canımı acıtıyor, çok üzülüyorum ama mevcut şartları dikkate alarak tavsiyemi dile getiriyorum..." diye belirtti.

Aydınus, yabancı hakemin olumlu bir seçenek olduğuna değinerek, "Ortam dehset saçıyor, insanlar delilik satıyor, bence böyle bir atmosferde hakemlerimizi, daha çok zarar verecek bir ateşin içine atmayın. Yabancı hakem gelirse yaşanabilecek pek çok olumsuzluğun önüne geçersiniz" sözlerini kaleme aldı.