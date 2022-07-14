Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya kimdir?

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:51

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları dün iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Olayla ilgili Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alındı.

UFUK AKÇEKAYA KİMDİR?

Aslen Elazığlı olan öğretmen Ufuk Akçekaya geçtiğimiz yıllarda basında öğrenci, öğretmen ve veliler mağdur ettiği iddiası ile yer almıştı. Beykent Okulları, Nazmi Arıkan Özel Eğitim Kursu, Final Özel Eğitim Kursu gibi okulların temsilciliğini alan Ufuk Akçekaya öğretmenlerin maaşlarını ödememesi ile gündeme gelmişti. Pandemi döneminde Üsküdar Nazmi Arıkan Fen Bilimleri kurumunun eğitim-öğretime devam etmemesine rağmen ödedikleri ücreti geri alamadıklarını belirten veliler Akçekaya'yı Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet etti.

TOKATSPOR BAŞKANLIĞI

2018 yılında Tokat'a giden Ufuk Akçekaya, Tokatspor’un başına geçti. Akçekaya burada da özel bir okulun temsilciliğini aldı. Akçekaya'nın okulun öğretmenlerine maaşlarını ödememesi o dönem yerel basına yansıdı.

İMAMOĞLU'NU ŞİKAYET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılında yaptığı türbe ziyareti sırasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yürüdüğü sırada görüntülenmiş ve CİMER’e şikâyet edildiği ortaya çıkmıştı. O dönem Akçekaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu kendisinin CİMER'e şikâyet ettiğini açıklamıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, “Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir” açıklaması yaparak Akçekaya'yı yalanlamıştı.

24. Dönem AKP Kayseri Milletvekiliği yapan Prof.Dr.Pelin Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akçekaya’nın babasına ait 2 katlı işyerini kiraladığını ancak kira ödemediğini belirtmişti. Gündeş, Akçekaya hakkında şu iddialarda bulunmuştu:

“Ekrem İmamoğlu'nu şikayet eden Ufuk Akçekaya, Final dersanesi açmak için babamın 2 katlı dükkanını kiralamış. Babama 400 bin TL kira borcu takmış. Geçen yaz haberim oldu. Bana Tayyip Beyle fotosunu göndererek oturmaya devam edeceğini söyledi. Derhal icraya verip haciz yaptırdım. Üstünde tek kuruşu veya malı çıkmadı. Sonradan öğrendim ki başka illerde de okul açarak öğretmenlere maaşlarını vermemiş. Velilere paralarını iade etmemiş. Alacağımızı da alamadık. Tam bir cezasızlık var. Ekrem İmamoğlu'na elleri arkasında yürüyor diye soruşturma açacağınıza. Piyasaya böyle seri şekilde borç takan adamları cezalandırın. Babam tabii Kabataş Mezunu, Münih Teknik Üniversitesi’nde okumuş naif bir İstanbul beyefendisi olduğu için iş bu raddeye gelmiş. Benim haberim olunca derhal attım adamı icra yoluyla!”







