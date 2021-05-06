Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu şikayet eden benim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl yaptığı türbe ziyareti sırasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yürüdüğü sırada görüntülenmiş ve CİMER’e şikâyet edildiği ortaya çıkmıştı. Türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için şikayet edilen ve hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kimin şikayet ettiğiyle ilgili ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaklaşık 37 dakika yayın yapan Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya şikâyeti kendisinin yaptığını iddia ederek, “2 gündür gündemi sarsan Ekrem İmamoğlu ile ilgili CİMER’e kim şikâyet etti? Bunu açıklayacağım. Bugün de İmamoğlu açıklama yaptı. 2006 Eylül’de bir kere oturmuşluğum var. Ekrem İmamoğlu’nu CİMER’e şikâyet eden benim. Ufuk Akçekaya yani Tokatspor FK başkanı. Aynı zamanda eğitimciyim. Benim hayatımı alt üst ettiler. 3 kişi bunlar. Bunların içinde Ekrem İmamoğlu da var” dedi.

Akçekaya, İmamoğlu’nu kendisine kumpas kurduğunu iddia ederek, bu yüzden şikâyet ettiğini öne sürdü.

Öte yandan Akçekaya, “Türbe soruşturmasının kamuflaj olduğunu düşünüyorum” açıklaması yaptı.



