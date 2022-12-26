Havaların soğuması ile birlikte aranan lezzet: Salep

26 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00

Kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve salepgiller familyasından otsu bir bitki olan salebin, kış klasiği olmasının yanı sıra birçok faydası da bulunuyor.

Solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini arttıran salebin özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi soğuk algınlığına, doyurucu olması, enerji vermesi, içerdiği kalsiyum ve protein sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesi gibi birçok nedenden dolayı vazgeçilmez içecekler arasında yer alıyor.

Salep üreticisi İsmail Yılmaz, salebin yazın ve kışın farklı kullanıldığını belirterek, “Safranbolu’nun birçok yerinde özellikle ormanlarda yabani salep yetişiyor. Ekilerek üretimi de yapılıyor. Salep kış aylarının en güzel içeceğidir. Yaz aylarında da dondurma yapımında kullanılan bir üründür. Biz de yaz aylarında hazırlayarak kuruturuz. İhtiyaca göre de değirmende öğütürüz. İçmek için ya da dondurma için hazırlarız” dedi.

Salebin pahalı olsa da kıymetli ürün olduğunu söyleyen Yılmaz, “Salebin fiyatı 2 bin 400 TL ve benzeri fiyatlarda. Salep pahalı olduğu kadar kıymetli bir üründür. Normalde 16-17 çeşit salep var. Toplanan 6-7 kilogram yaş salepten 1 kilogram kuru salep elde edilir. Bir kilo salepten de yaklaşık 200 fincan salep çıkar” ifadelerini kullandı.

"SADECE KIŞ KEYFİ DEĞİL, BİRÇOK FAYDASI VAR"

Soğuk havalarda daha çok tüketilen salebin birçok sağlık sorununa da iyi geldiğini vurgulayan Yılmaz, “Salep vücudu ısıtır. Kış aylarında keyifli olması dışında bu özelliği de çok belirgindir. Göğsü yumuşatarak öksürük, soğuk algınlığı, nezle, boğaz ağrısına iyi gelmesi ile birlikte özellikle bağırsak problemlerinde çok kullanılır. Bağırsak solucanlarını düşürür ve kabızlığı geçirir. Zihni açarak çalışma gücünü artırır. Bünyeyi zinde tutar” şeklinde konuştu.

İsmail Yılmaz, salebin tüketimi ile ilgili ise, “Tüketim olarak yarım çay kaşığı toz salepten bir fincan salep çıkar ya da bir litre süte bir tatlı kaşığı salep atılıp Türk kahvesi gibi isteğe göre şeker katılıp pişirerek yapılabilir. Biz zaten baharatçı olduğumuz için çoğu üründe olduğu gibi salebin satışını yaparken de tarifini de veriyoruz” diye konuştu.

'Beyaz altın' olarak da bilinen, toplaması ve üretiminin zor olduğu salebin ormandan kaçak yollarla toplanmasının ise 109 bin 503 TL cezası bulunuyor.



