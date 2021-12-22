Nebati'ye 'Dolap Beygiri'yle gönderme: Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?

22 Aralık 2021 Çarşamba, 16:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gündem olan "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin hanım" videosuna Yeşilçam'ın kültlerinden 'Dolap Beygiri' filmi üzerinden yanıt verdi.

Bakan Nebati, TRT ve TRT Haber ortak yayınında sunucu Gülçin Üstün Can'ın "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını vermişti.

Veli Ağbaba, Twitter hesabından "Şu gözlere bir bakınca ne görüyorsunuz? Yanıtı videoda..." notunu düşerek filmin bir sahnesini paylaştı.

Ağbaba'nın paylaştığı videoda Ayşen Gruda'nın oynadığı Hacer karakteri, Şener Şen'in oynadığı Yakup karakterinin yüzünü tutup İlyas Salman'ın oynadığı Ali karakterine çevirerek "Şu surata bak hele, hele şu saflığa, yüzüne söylemek gibi olmasın ama enişten dünyanın en iyi yürekli adamlarından biridir. Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?" ifadelerini kullanıyor.



