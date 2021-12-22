Nebati'ye 'Dolap Beygiri'yle gönderme: Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Gözlerimin içine bakar mısınız, ne görüyorsunuz?" sözleri üzerine 'Dolap Beygiri' filminden bir sahnenin yer aldığı videoyu paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gündem olan "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin hanım" videosuna Yeşilçam'ın kültlerinden 'Dolap Beygiri' filmi üzerinden yanıt verdi.
Bakan Nebati, TRT ve TRT Haber ortak yayınında sunucu Gülçin Üstün Can'ın "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını vermişti.
Veli Ağbaba, Twitter hesabından "Şu gözlere bir bakınca ne görüyorsunuz? Yanıtı videoda..." notunu düşerek filmin bir sahnesini paylaştı.
Ağbaba'nın paylaştığı videoda Ayşen Gruda'nın oynadığı Hacer karakteri, Şener Şen'in oynadığı Yakup karakterinin yüzünü tutup İlyas Salman'ın oynadığı Ali karakterine çevirerek "Şu surata bak hele, hele şu saflığa, yüzüne söylemek gibi olmasın ama enişten dünyanın en iyi yürekli adamlarından biridir. Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?" ifadelerini kullanıyor.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu