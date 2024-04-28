Necip Fazıl Kısakürek müzesi kapatılıyor: 'Kirasını bile karşılayamaz hale geldik'

Yayınlanma: 28.04.2024 - 20:53

Güncelleme: 28.04.2024 - 20:53

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı 2019'da İstanbul'da kurduğu "Necip Fazıl Müzesi'ni" ekonomik sebeplerden dolayı kapatma kararı aldı. Müze mayıs ayında son ziyaretçilerini kabul edecek.

Müzenin içerisinde Kısakürek'in kişisel eşyaları, hakkında yazılan eserler ve belgeler bulunuyor.

“ÜLKEMİZDEKİ EKONOMİK ZORLUKLAR”

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından yapılan açıklamada “kırgın” oldukları vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"El yazılarını büyük bir umutla derledik, taradık. 22 bin sayfalık orijinal belgeyi katalogladık. Üzerinde kokusu olan eşyaları sizler için evlerimizden getirdik. Kim ne dediyse, kim ne yazdıysa hepsini büyük bir heyecanla topladık, arşivledik. Ancak ülkemizdeki mevcut ekonomik zorluklar ne kitabın kıymetini bıraktı ne araştırmanın önemini. Bu sebeple kırgınız. Büyük hayallerle çıktığımız bu yolu artık sonlandırma kararı aldık. Bizler yine eşyalarımızı evlerimize götürecek, kitaplarımızı kütüphanelerimize yerleştireceğiz."

"KİRASINI BİLE KARŞILAYAMAZ DURUMA GELDİK"

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve şairin torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak ise “Zaten araştırma merkezi ve müze, beş sene önceki açılışında da hiçbir desteğe layık görülmemişti. Kendi imkânlarımızla faaliyetleri devam ettiriyorduk. Yüzde 300’lük zam dolayısıyla binanın kirasını bile karşılayamaz duruma geldik. Torunları olarak elimizden geleni yaptık. Bu ayıp bize ait değil” dedi.