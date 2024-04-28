Necip Fazıl Kısakürek müzesi kapatılıyor: 'Kirasını bile karşılayamaz hale geldik'

2019 yılında İstanbul'da kurulan Necip Fazıl Kısakürek'in müzesinin ekonomik sebeplerden dolayı kapatılacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 20:53
Necip Fazıl Kısakürek müzesi kapatılıyor: 'Kirasını bile karşılayamaz hale geldik'
Abone Ol google-news

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı 2019'da İstanbul'da kurduğu "Necip Fazıl Müzesi'ni" ekonomik sebeplerden dolayı kapatma kararı aldı. Müze mayıs ayında son ziyaretçilerini kabul edecek.

Müzenin içerisinde Kısakürek'in kişisel eşyaları, hakkında yazılan eserler ve belgeler bulunuyor.

“ÜLKEMİZDEKİ EKONOMİK ZORLUKLAR”

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından yapılan açıklamada “kırgın” oldukları vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"El yazılarını büyük bir umutla derledik, taradık. 22 bin sayfalık orijinal belgeyi katalogladık. Üzerinde kokusu olan eşyaları sizler için evlerimizden getirdik. Kim ne dediyse, kim ne yazdıysa hepsini büyük bir heyecanla topladık, arşivledik. Ancak ülkemizdeki mevcut ekonomik zorluklar ne kitabın kıymetini bıraktı ne araştırmanın önemini. Bu sebeple kırgınız. Büyük hayallerle çıktığımız bu yolu artık sonlandırma kararı aldık. Bizler yine eşyalarımızı evlerimize götürecek, kitaplarımızı kütüphanelerimize yerleştireceğiz."

"KİRASINI BİLE KARŞILAYAMAZ DURUMA GELDİK"

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve şairin torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak ise “Zaten araştırma merkezi ve müze, beş sene önceki açılışında da hiçbir desteğe layık görülmemişti. Kendi imkânlarımızla faaliyetleri devam ettiriyorduk. Yüzde 300’lük zam dolayısıyla binanın kirasını bile karşılayamaz duruma geldik. Torunları olarak elimizden geleni yaptık. Bu ayıp bize ait değil” dedi.  


Necip Fazıl Kısakürek haberleri ekonomi haberleri müze haberleri

İlgili Haberler

Teoman yeni parçasını Necip Fazıl'a adadı

Teoman yeni parçasını Necip Fazıl'a adadı
Necip Fazıl Kısakürek'in en güzel şiirleri

Necip Fazıl Kısakürek'in en güzel şiirleri

"2022 Necip Fazıl Ödülleri"ni kazananlar açıklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkana ‘İYİ’ şanslar: Muhalefette yenilenme sürüyor, Akşener çekildi delegeler ikiye bölündü…

Başkana ‘İYİ’ şanslar: Muhalefette yenilenme sürüyor, Akşener çekildi delegeler ikiye bölündü…
Icardi’den Erden Timur’a mesaj

Icardi’den Erden Timur’a mesaj
Son Dakika... Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti

Son Dakika... Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
‘Tevhid’ bayrağını almaya çalıştığı için tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

‘Tevhid’ bayrağını almaya çalıştığı için tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Rakı fiyatlarına büyük zam

Rakı fiyatlarına büyük zam
Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!

Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!