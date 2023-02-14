Necip Hablemitoğlu suikastı davasında sanıklar hakim karşısında

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 14:31

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 14:32

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Levent Göktaş'ın da olduğu sanıklar hazır bulunurken, sanık Enver Altaylı ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül ve kızı Tuğba Hablemitoğlu'nun da katıldığı duruşmada sanıkların kimlik tespitinden sonra Mahkeme Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, iddianamenin özetini okudu.

Karakuzu, sanık ve avukatlarına usule dair itirazlarının olup olmadığını sordu.

"İDDİANAMENİN REDDEDİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Söz alan sanık Altaylı, iddianamenin hazırlanma sürecinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Birkaç gün önce hastalandığını ve acil servise kaldırıldığını ifade eden Altaylı, şunları söyledi:

"79 yaşındayım. Yorgunum ve hastayım. Bu nedenle ilk olarak benim savunmamın alınmasını istiyorum. İddianameyi defalarca okudum, ancak suçlamayı anlamadım. Avukatıma sordum onlar da bana anlatamadı. İddianamenin reddedilmesini talep ediyorum. Benim hakkımda cinayete azmettirme suçlaması ileri sürülmüştür. Benim suç fiilimin ne olduğunu anlamadım. Ben kimlerde cinayet işleme kastı oluşturmuşum, hangi fiillerimle azmettirmişim?"

Altaylı'nın usule ilişkin itirazlar yerine savunma yapmaya başladığını belirten Başkan Karakuzu, sanığı usule ilişkin itirazlarını dile getirmesi için uyardı.

"SAVUNMA YERİNE TALEPLERDE BULUNUN"

Enver Altaylı'nın iddianamenin içeriğiyle ilgili beyanlarına devam etmesi üzerine Başkan Karakuzu, "İddianame kabul edildi, reddedilme gibi bir durum yok. Lütfen, savunma yerine taleplerde bulunun" şeklinde uyardı.

Uyarılara rağmen, beyanlarına devam eden Altaylı'ya diğer sanıklar ve avukatları yargılamayı uzattığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sanıklardan bazıları da bir an önce yargılamaya geçilmesini talep etti.

"MÜVEKKİLİNİZİ GETİRİN İDDİANAMEYİ YÜZÜNE OKUYALIM"

Söz alan sanık Nuri Gökhan Bozkır da 12 Eylül 2015'te Türkiye'den çıktığını anlatarak, "Türkiye'ye döndüğüme yönelik bir kayıt yok" dedi. Bozkır'ın avukatı ise, müvekkilinin Ukrayna'dan Türkiye'ye usulsüz şekilde iade edildiğini öne sürdü.

Firari sanıklardan Ali Serhat Ilıcak'ın avukatı Özlem Barıner ise, iddianamenin kendilerine açıklanması gerektiğini söyledi.

Avukatın talebi üzerine Mahkeme Başkanı Karakuzu, "Sanık Ali Serhat Ilıcak yok. Kendisi yurt dışında. Müvekkilinizi getirin iddianameyi yüzüne okuyalım" karşılığını verdi.

Hablemitoğlu Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın da sanıkların psikolojik harp uyguladıklarını ve duruşmayı uzatmaya yönelik beyanlarda bulunduklarını belirtti.

Beyanların ardından mahkeme heyeti duruşmaya 1 saat ara verdi.