Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:55

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:56

Necmettin Erbakan Üniversitesi, resmi internet sitesi üzerinden ''Üniversitemiz Konya Merkez ve İlçelerdeki birimlere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.'' açıklamasında bulundu. İşte ayrıntılar...

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 27.04.2022 – 11.05.2022 tarihleri arasında yapılacak.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, üniversitenin resmi internet sitesi olan https://basvuru.erbakan.edu.tr/ üzerinden yapılacak.

HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Lise mezunu adaylar arasından 7 şoför, 40 teknisyen, 5 bahçıvan, 2 aşçı yardımcısı, 10 temizlik personeli, 6 bulaşıkçı, 100 hemşire, 10 garson, 8 diğer sağlık personeli, 50 destek personeli,

Önlisans mezunu adaylar arasından 10 destek personeli, 4 garson, 14 büro personeli, 2 aşçı yardımcısı, 21 tekniker, 41 destek personeli, 13 destek personeli (temizlik), 85 koruma ve güvenlik görevlisi, 90 diğer sağlık personeli, 2 laborant, 1 röntgen teknisyeni,

Lisans mezunu adaylar arsından 180 hemşire, 2 veteriner hekim, 20 ebe, 1 biyolog, 1 diğer sağlık personeli, 2 kütüphaneci, 5 koruma ve günelik, 4 şoför, 2 psikolog, 24 büro personeli alımı yapılacak.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

7) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak.

İSTENİLEN BELGELER NELER?

Kimlik Bilgisi

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar belgesini sisteme yükleyecektir.)

Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)

SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)

2020 yılı KPSS sonuç belgesi

Askerlik durum belgesi (Beyan edilecektir.)

Adli sicil kaydı (Beyan edilecektir.)

BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Pozisyonların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvurusu kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda göreve başlayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.