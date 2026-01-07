Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 19 ile yeni vali atandı. Peki, Nedim Akmeşe kimdir? Niğde Valisi Nedim Akmeşe kaç yaşında, nereli? Nedim Akmeşe hangi görevlerde bulundu?

NEDİM AKMEŞE KİMDİR?

1980 yılında Sinop’un Boyabat ilçesinde doğan Nedim Akmeşe, ilk öğrenimini Sinop/Gerze’de, orta öğrenimini ise Samsun’da tamamladı.

Eğitim Hayatı

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Meslek Hayatı

2004 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak, 2005 tarihli Bakan Onayı ile Amasya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Bu süreçte Afyonkarahisar/Evciler Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu.

2006–2007 yılları arasında, İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amacıyla gönderildiği İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimini tamamladı.

2008 yılında Rize/Kalkandere Kaymakamlığına atanmasının ardından; Elazığ/Ağın ve Van/Gevaş’ta kaymakam olarak görev yaptı.

Bakanlık Görevleri

2016 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı.

2017 yılında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

2019–2023 yılları arasında Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

17.10.2023 tarih ve 2023/465 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Personel Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Özel Hayatı

Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.