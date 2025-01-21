Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:50

Güncelleme: 21.01.2025 - 11:50

Menajer Ayşe Barım ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan soruşturmada, oyuncu Deniz Işın savcılıkta 'mağdur' sıfatıyla ifade verdi. Peki, Deniz Işın kimdir? Ayşe Barım soruşturmasında 'mağdur' sıfatıyla ifade veren oyunu Deniz Işın kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir’de doğdu. Üniversite eğitimine de doğduğu şehirde devam eden Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ancak, kimya mühendisliği yerine oyunculuğa olan ilgisini kariyerine taşımayı tercih etti. Bu doğrultuda İstanbul’a taşınarak, ileri seviyede oyunculuk eğitimleri aldı.

Oyunculuk Kariyerine Başlangıç

Deniz Işın, oyunculuk kariyerine reklam filmlerinde rol alarak adım attı. Bu dönemde sergilediği performanslar, yapımcıların dikkatini çekti ve dizi sektöründe yer almasını sağladı. Televizyondaki ilk ciddi çıkışını 2020 yılında yayınlanan "Sefirin Kızı" dizisinde canlandırdığı Sahra karakteriyle yaptı. Aynı yıl, romantik komedi türündeki "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer alarak kariyerinde bir basamak daha yükseldi.

Öne Çıkan Projeleri

Deniz Işın’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan en önemli projelerden biri, 2021 yılında yayınlanan "Masumiyet" dizisi oldu. Dizide canlandırdığı İrem Orhun karakteriyle izleyicilerin beğenisini topladı ve sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Dijital Platformdaki Başarısı

Geleneksel televizyonun yanı sıra dijital platformlarda da projelerde yer alan Deniz Işın, 2021 yılında yayınlanan modern uyarlama "Leyla ile Mecnun" dizisinde Leyla karakterini canlandırdı.