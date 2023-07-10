Nefes borusuna yemek kaçan çocuk hayatını kaybetti

Çorum’da nefes borusuna yemek kaçan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:12
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk hayatını kaybetti
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Alaca ilçesine bağlı Arpaöz köyünde, ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete giden 3 yaşındaki Kerem Satıcı’nın yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı.

Küçük çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gören ailesinin ihbarı üzerine köye ambulans sevk edildi. Alaca Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan minik Kerem Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaklaşık 3 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Satıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


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