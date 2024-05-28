Nefes borusuna yemek takılan şahıs öldü
Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde nefes borusuna yemek takılan şahıs öldü.
Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde, kahvaltıda soluk borusuna yemek takılan Latif Kuruçay (44) fenalaştı.
Kalbi duran Kuruçay, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürüldü. Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kuruçay, hastanedeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.
Yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Latif Kuruçay’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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