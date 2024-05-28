Nefes borusuna yemek takılan şahıs öldü

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde nefes borusuna yemek takılan şahıs öldü.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:18
Nefes borusuna yemek takılan şahıs öldü
Abone Ol google-news

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde, kahvaltıda soluk borusuna yemek takılan Latif Kuruçay (44) fenalaştı.

Kalbi duran Kuruçay, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürüldü. Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kuruçay, hastanedeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Latif Kuruçay’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.


çankaya haberleri

İlgili Haberler

Sağlıkta şiddet bitmiyor... Çankırı'da acil servis doktoru, hasta yakını tarafından darbedildi

Sağlıkta şiddet bitmiyor... Çankırı'da acil servis doktoru, hasta yakını tarafından darbedildi
Çankırı'da acı olay: Evde çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti

Çankırı'da acı olay: Evde çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti
Çankırılıların gözü bu trende: 90 yıl sonra ilk sefer! Turistik Tuz Ekspresi yola çıktı

Çankırılıların gözü bu trende: 90 yıl sonra ilk sefer! Turistik Tuz Ekspresi yola çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı

Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar

Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar
Polat çiftinin komşu kavgasında yeni gelişme: Dilan Polat, mahkeme çıkışı Engin Polat'a seslendi

Polat çiftinin komşu kavgasında yeni gelişme: Dilan Polat, mahkeme çıkışı Engin Polat'a seslendi
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’
Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da deprem!
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
Cübbeli'den 'İsmailağa' hakkında 'büyü' iddiası: 'Medresedeki küçük kızlara...'

Cübbeli'den 'İsmailağa' hakkında 'büyü' iddiası: 'Medresedeki küçük kızlara...'
Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor

Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor