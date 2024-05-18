Çankırılıların gözü bu trende: 90 yıl sonra ilk sefer! Turistik Tuz Ekspresi yola çıktı

Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:39

Güncelleme: 18.05.2024 - 15:39

Çankırı Valiliği koordinesinde belediye, TCDD, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı Konfederasyonu ve TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kuruluna bağlı seyahat acentelerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Ankara'dan Çankırı'ya turistik tren seferleri başlatılmasına karar verildi.

90 YIL SONRA YENİDEN

Çankırı'da 1934 yılında "Tenezzüh Treni" adıyla başlatılan seferlerin devamı niteliğinde olan ve 18 Mayıs'ta ilk seferine çıkacak olan "Turistik Tuz Ekspresi", ziyaretçilerine Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerini görme, yöresel yemeklerinden tatma imkanı sunacak.

Turistik Tuz Ekspresi'nin Çankırı'da 90 yıl önce gerçekleştirilen Tenezzüh (Gezinti) Treni seferlerinin devamı niteliği taşıdığı aktarılan açıklamada, "Turistik Tuz Ekspresi yolcularını geçmişten geleceğe taşıyacak. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliği ile düzenlenen tren seferleriyle bölgede turizm hareketliliğinin artırılması hedefleniyor. Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk seferi 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Ankara Garı'ndan 07.50'de hareket edecek. Keyifli bir yolculuğun ardından Çankırı'nın tarih kokan sokakları, büyüleyici Yer Altı Tuz Şehri, butik müzeleri ve yöresel lezzetleriyle yolcularını geçmişe götürecek. Yaklaşık 250 yolcu kapasitesine sahip turistik tren Çankırı programını tamamladıktan sonra aynı gün akşam 19.40'ta Ankara'ya geri dönecek." ifadeleri kullanıldı.



TUZ EKSPRESİ PROGRAMI



Cumartesi günleri günübirlik sefer yapacak 250 yolcu kapasitesine sahip trenle kente gelen ziyaretçiler, Hititler'den kalan Yer Altı Tuz Şehri'ni, tıbbın ve eczacılığın sembolünün doğduğu mekan olan Taş Mescit'i, 8 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan Çankırı Müzesi'ni, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi'ni ve eski eşyalarla döşenen, ziyaretçilerini geçmişe götüren Çankırı Kültür Evi'ni görme imkanı bulacak.

Yaran kültürünün yaşatıldığı Çankırı'ya "Turistik Tuz Ekspresi" ile gelmek isteyen ziyaretçiler 18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerindeki ilk 4 turun biletlerini seyahat acentelerinden alabilecekler.

TURİSTİK TUZ EKSPRESİ BİLETLERİ NASILA ALINIR?

Günübirlik 18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Turistik Tuz Ekspresi turlarına katılmak isteyen ziyaretçilerin, seyahat acentelerinden bilet satın alabilecekleri belirtilen açıklamada, KUZKA'nın, yürüttüğü "2024 yılı Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı" kapsamında Turistik Tuz Ekspresi'ne yönelik tur programı düzenleyecek TÜRSAB'a bağlı A grubu seyahat acentelerine destek sağlayacağı vurgulandı.

Desteklerden yararlanmak isteyen acentelerin 30 Kasım 2024'e kadar düzenleyecekleri turlar için KUZKA'ya proje başvurusunda bulunabilecekleri, başvurular için son tarihin ise 31 Ekim 2024 Perşembe saat 23.59 olarak ilan edildiği kaydedildi.

ÇANKIRI ESNAFI UMUTLU

Kentte tuz işletmeciliği yapan Esra Kul, sofralık, yemeklik, hediyelik tuz çeşitleri sattıklarını belirtti.

Turistik Tuz Ekspresi seferlerinin 90 yıl önce yapıldığını hatırlatan Kul, "Seferlerin esnafa katkısı olacağını düşünüyorum. Çankırı'nın tanıtımı için de olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum." diye konuştu.

Pastane işletmeciliği yapan Burak Şahin de Turistik Tuz Ekspresi'nin düzenlenecek olmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.















