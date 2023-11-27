Nehre atlayan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri aranıyor
Şırnak'ta, 2 kız kardeş, Dicle Nehri'ne atladı. Arama kurtarma ekipleri ve halk tarafından 16 yaşındaki genç kız kurtarıldı, diğeri için ise arama çalışmaları başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Cizre ilçesi Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen 2 kız kardeş, Dicle Nehri’ne atladı.
Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere ihbar etti. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen ekiplerle birlikte nehire giren bölge halkı, 1 genç kızı kurtardı.
Ancak diğer çocuk akıntıya kapıldı. Ekipler suyun içerisinde çıkarılan kıza müdahale edip, sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Suya düşüp akıntıya kapılan diğer kız için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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