Son Dakika: Yemen'de kaçırılan ve içinde Türk denizcilerin de bulunduğu gemi kurtarıldı!
Son dakika gelişmesi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tankerin, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir halinde iken sabah saatlerinden beri iletişim kurulamadığını ve kaçırıldığı değerlendirildiğini açıklamıştı.
15 SAAT SONRA KURTARILDI
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizciler Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı geminin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.
DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Aden Körfezi’nde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- '7.9 büyüklüğünde depremi görecektir'
- ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'
- AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak!
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!
- İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
- Fatih Terim'den ilk açıklama geldi