Serinlemek için nehre giren futbolcu, timsaha yem oldu

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:05

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:39

Kosta Rikalı amatör futbolcu "Chucho" lakaplı Jesus Alberto Lopez Ortiz, ülkenin Guanacaste eyaletindeki Rio Canas'ta nehirde yüzerken timsahın saldırısına uğradı.

Amatör takım Deportivo Rio Canas'ta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti.

Şok edici görüntüler, timsahın, Ortiz'in vücudunu çenesine alarak suda yüzdüğünü gösterdi

Bir başka görüntülerde ise timsahın suda vurularak öldürüldüğü ve yerel halk tarafından Ortiz'in cesedinin nehir kıyısına taşıdığı görüldü.

Ortiz'in ailesi, futbolcunun cenaze masraflarının karşılanması için halka çağrıda bulunurken, takım menajeri Luis Carlos Montes de bir yardım kampanyası düzenliyor.

Deportivo Rio Canas futbol kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jesús López Ortiz'in ölümünü derin bir üzüntüyle kamuoyuna duyuruyoruz. Huzur içinde yat, Chucho'nun tüm ailesinin acısına katılıyoruz" denildi.

Kosta Rika Çevre ve Enerji Bakanlığı timsahlar da dahil olmak üzere koruma altındaki hayvanların avlanmasını ya da öldürülmesini yasaklıyor.

Ancak yerel polis, ülkenin vahşi yaşam yasaları uyarınca "cesedi sürüngenin çenesinden kurtarmak için" izinleri olduğuna karar vererek, timsahı öldürdü.