Nektarinin tanesi 18 TL'den satılıyor: Emekli yurttaşlar isyan etti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar hayat pahalılığından dert yandı. Bir tane nektarinin 18 liradan satılmasına tepki gösteren vatandaş, "Bir tane nektarin alamam, yiyemem. Çileğin kilosu 100 lira yiyemeyiz, bakıp geçiyorum" dedi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe giden yurttaşlar ürünlerin pahalılığından dert yandı. Kilosu 150 lira, tanesi 18 lira olan nektarini alamayacağını ifade eden yurttaşlar duruma tepki gösterdiler. Yaşlılık maaşı alan bir yurttaş, "Her şeyi alamıyorum, 4 bin 600 lira para alıyorum, almadan bitiyor zaten. Bir tane nektarin alamam, yiyemem. Çileğin kilosu 100 lira yiyemeyiz, bakıp geçiyorum. Hayatın sonu ölüm ne olacak" dedi.
Emekli bir yurttaş, "Maaşım yetmiyor. Nektarine bakıp geçeriz başka bir şey edemeyiz. Bazılarına bakıp geçiyoruz. Artık alım diye bir şey yok şu anda" ifadelerini kullandı.
"ALDIĞIMIZ MAAŞLAR ON GÜNE VARMIYOR''
Bir yurttaş ise, "Fiyatlar hemen hemen marketlerle aynıda bazı şeyler marketten de yüksek. Her şeyi alamıyorum nereden alayım, görmüyor musun ortalığı her şey pahalı" derken başka bir emekli ise, "Maaşım yetişmiyor. Aldığımız maaş on güne varmıyor. Ürünler pahalı, çok pahalı. Nektarin alıp yemedim, alamam, parayla alınır. Şuna 150 lira verdim tavuğa. Maaşı aldım bir sefer aldım tavuk, daha bugün aldım. Bir daha göremezsin. Et alamadım, etin kilosu 750 lira, nasıl alayım ben? Ekmeği de zor alıyoruz, zor geçiniyoruz. Ölüp gideceğiz başka ne olacak sonumuz" ifadelerini kullandı.
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