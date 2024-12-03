Nemrut Dağı'nda bulduğu lale türüne eşinin ismini verdi: Dünya literatürüne kazandırdı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:37

Güncelleme: 03.12.2024 - 11:37

ğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel, Adıyaman’daki Nemrut Dağı'nda yaptığı bilimsel araştırmalarda, halk arasında "ters lale" ve "ağlayan gelin" olarak bilinen fritillaria bitkisinin yeni bir türünü keşfetti.



Bu tür, bilim dünyasına Fritillaria Arzuae (Arzu Ters Lalesi) adıyla kazandırıldı.

EŞİNE İTHAF EDİLEN TÜRE, BİLİM DÜNYASINDA YER VERİLDİ

Prof. Dr. Tel, keşfettiği lale türüne eşinin ismini vererek Fritillaria Arzuae adını verdi. Tür, Finlandiya'da yayımlanan bir zooloji ve botanik dergisinde bilimsel makale olarak yayımlandı.



Ayrıca, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından tehlike altındaki türler listesinde 'kritik' kategorisinde yer alıyor.

NARİN VE ENDEMİK BİR TÜRE İMZA ATILDI

Prof. Dr. Tel, bu yeni türün liliaceae (zambakgiller) familyasına ait olduğunu ve sadece Nemrut Dağı'nın çok dar bir bölgesinde yetiştiğini belirtti.



Dünya genelinde 162 fritillaria türünden 53’ünün Türkiye’de yetiştiğini ifade eden Tel, bu türün Türkiye’ye özgü endemik bir bitki olduğunu ve korunmaya alınması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN BİYOÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

Prof. Dr. Tel, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün biyoçeşitlilik çalışmalarına büyük katkı sağladığını belirterek, bu keşfi yapmalarına olanak sağlayan Iğdır ve Adıyaman üniversitelerine teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye'nin biyoçeşitlilik üzerine yaptığı çalışmaların bilimsel desteklerle büyüdüğünü ve bu keşfi daha da değerli kıldığını ifade etti.