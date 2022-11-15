Nersoy Tekstil işçileri direniyor: 25 kişi işten çıkarıldı

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

Sendikalı olmak isteyen işçilere yönelik baskılar sürüyor. Bu kez de Zonguldak Çaycuma’da tekstil alanında faaliyet gösteren Nersoy Tekstil firmasında çalışan işçiler Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Süreci Cumhuriyet’e anlatan emekçiler, “İnsani koşullarda çalışmak istiyoruz” dedi.

İşçilerin, işyerinde maruz kaldıkları baskı yüzünden sendikalaşmak istediklerini belirten Öz İplik-İş Sendikası Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Emrah Adıbaş şöyle konuştu:

“Tuvaletlerin kapandığı olmuş, işçilerin kıyafetlerine varana dek müdahale etmeye çalışmışlar. Tüm bu baskılar nedeniyle işçiler sendikamıza üye olmak istedi. Bu nedenle 25 kişi işten çıkarıldı. Biz de işten çıkarmalara karşı fabrika önünde direnişe başladık. Ancak valilik kararıyla bizi Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nden (OSB) çıkardılar. Biz de direnişimizi OSB’nin önünde sürdürmeye devam ediyoruz.”

Bir yılı aşkın süredir bu fabrikada çalışan bir kadın işçi ise yoğun bir şekilde baskı ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirterek şunları söyledi: “Gün içinde ‘Sürekli tuvalete gidiyorlar’ diyerek tuvaleti kapattıkları oldu. Doktora gitmek için izin istediğimizde bize inanmıyorlar. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılıyor. Biz de bu baskılara karşı sendikalaşmak istedik ancak ‘küçülme’ bahanesiyle bizi işten çıkardılar. Sendikayla beraber işimize geri dönmek istiyoruz.”