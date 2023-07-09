Nesilleri hızla azalıyor: Köpekbalıkları için 'sosyal medya' tehlikesi

Yayınlanma: 09.07.2023 - 15:35

Güncelleme: 09.07.2023 - 15:35

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki köpekbalığı popülasyonunun yüzde 97'sinin, 200 yılda yok olduğunu söyledi. Köpekbalıklarının dünyadaki sayısının hızla azaldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Akdeniz'deki aşırı avlanma ve çevresel nedenlerin köpekbalıkları açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Son dönemde Antalya Körfezi'nde amatör olta balıkçılarının oltasına sıklıkla köpekbalığı takıldığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, köpekbalığı tutanların sosyal medya paylaşımı için fotoğraf veya video çekme gayretiyle nesli tehlikedeki türlere eziyet ettiğini belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, bazı tekne sahiplerinin kazanç sağlamak amacıyla turistlere yönelik ya da deniz avcılığı meraklıları için köpekbalığı avı turu düzenlediğini söyledi.

“NESLİ HIZLA AZALIYOR”

Sosyal medyada paylaşım hevesiyle köpekbalığı avlayan ya da oltasına takılan köpekbalığını vakit kaybetmeden denize bırakmak yerine, görüntüsünü kaydedenlere tepki gösteren Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya Körfezi'nde son dönemde sosyal medyada sıklıkla köpekbalığı fotoğrafı videosu paylaşılmaya başlandı. Köpekbalığının nesli hızla azalıyor. Akdeniz'de kıkırdaklı balık türü sayısı bakımından 48 köpekbalığı, 40 vatoz türü, 2 de tavşan balığı türü bulunuyor. Akdeniz'de köpekbalıkları aşırı avlanma, habitat değişikliği gibi nedenlerle risk altında. Akdeniz'de 200 yılda köpekbalıklarının yüzde 97'si yok oluyor. Köpekbalıkları palamut, ton balığı sürüleriyle hareket eder. Üreme döneminde küçük bireylerin yakalandığını görüyoruz. Biyolojik çeşitlilik açısından köpekbalıklarının Antalya Körfezi'nde görülmesi, bu alanın üreme alanı olduğunu gösterdiği için iyi bir şey" diye konuştu.

“EN KISA SÜREDE DENİZE BIRAKILMALI”

Köpekbalığı avlamanın yasak olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, avcılığın belirlenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaptırımı bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Ticari teknelerle köpekbalığı avlanırsa 5 bin 864 lira, amatör olta balıkçıları ya da sportif amaçlı yakalayanlar için de 1652 lira cezası var. Köpekbalığı avcılığına giden insanlar var. Bu balıkları turistlere göstermek için avlıyorlar. Fotoğraf ve video çekimi yapıyorlar. Köpekbalıkları oksijeni, sudaki hareketiyle alıyor. Balığın fotoğraf ve video çekimi sırasında geçen zaman denize bırakıldıklarında yaşama şansını azaltıyor. Amatör balıkçıların oltasına da köpekbalığı takılıyor. Olta balıkçıları da yakaladıkları köpekbalığını zarar vermeden kısa sürede denize bırakmalı" ifadelerini kullandı.