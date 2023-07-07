İlçe tabelasındaki harf çalındı, Belediye Başkanı sosyal medyada paylaştı: 'Bizim L'yi kim aldıysa getirsin'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:22

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:23

Selçuklu Belediyesi binasının önündeki 'SELÇUKLU' yazısı, önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülüp götürüldü.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabından mizahi bir dille paylaşım yaptı.

Pekyatırmacı, "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" diye yazdı. Paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti.

L harfi ise henüz yerine takılmadı.