İlçe tabelasındaki harf çalındı, Belediye Başkanı sosyal medyada paylaştı: 'Bizim L'yi kim aldıysa getirsin'

Konya'da, Selçuklu Belediyesi'nin önündeki 'SELÇUKLU' yazısındaki 'L' harfi çalındı. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" paylaşımı, sosyal medyada dikkat çekti.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:22
İlçe tabelasındaki harf çalındı, Belediye Başkanı sosyal medyada paylaştı: 'Bizim L'yi kim aldıysa getirsin'
Abone Ol google-news

Selçuklu Belediyesi binasının önündeki 'SELÇUKLU' yazısı, önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülüp götürüldü.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabından mizahi bir dille paylaşım yaptı.

Pekyatırmacı, "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" diye yazdı. Paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti.

L harfi ise henüz yerine takılmadı. 


konya tabela

İlgili Haberler

AKP'li belediyeden dev zam! Konya'da toplu ulaşıma yüzde 90'a varan 'güncelleme'

AKP'li belediyeden dev zam! Konya'da toplu ulaşıma yüzde 90'a varan 'güncelleme'
Antalyalılara ve turistlere kalan Konyaaltı Sahili'nde manzara aynı

Antalyalılara ve turistlere kalan Konyaaltı Sahili'nde manzara aynı
Konya'da feci kaza... 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı!

Konya'da feci kaza... 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı!

En Çok Okunan Haberler