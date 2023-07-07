İlçe tabelasındaki harf çalındı, Belediye Başkanı sosyal medyada paylaştı: 'Bizim L'yi kim aldıysa getirsin'
Konya'da, Selçuklu Belediyesi'nin önündeki 'SELÇUKLU' yazısındaki 'L' harfi çalındı. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" paylaşımı, sosyal medyada dikkat çekti.
Selçuklu Belediyesi binasının önündeki 'SELÇUKLU' yazısı, önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülüp götürüldü.
BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabından mizahi bir dille paylaşım yaptı.
Pekyatırmacı, "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" diye yazdı. Paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti.
L harfi ise henüz yerine takılmadı.
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