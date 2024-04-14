Nesli tükenme tehlikesi altında! 'Küçük Akbaba' Kars’ta ortaya çıktı
Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba Kars’ta görüntülendi.
Leşlerle beslendiği için 'doğanın çöpçüsü' olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan 'Küçük Akbaba', Kars-Erzurum Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yansıdı.
Kars-Erzurum Karayolu Dikme köyü mevkiinde yol kenarında yiyecek ararken görüntülenen ‘Küçük Akbaba’, uzun süre yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yiyecek aradı.
Rengiyle dikkatleri üzerine çeken ‘Küçük Akbaba’, daha sonra Kars semalarında uçarak gözden kayboldu.
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